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Wing Stars主場初登板 一粒：夢想成真

2024/4/5 22:24（4/5 22:33 更新）
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台鋼雄鷹隊高雄澄清湖主場開幕戰登場，應援團長希本（前）帶領啦啦隊Wing Stars一起為球隊加油。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
台鋼雄鷹隊高雄澄清湖主場開幕戰登場，應援團長希本（前）帶領啦啦隊Wing Stars一起為球隊加油。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
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（中央社記者張新偉高雄5日電）中職新軍台鋼雄鷹隊今晚迎來澄清湖主場開幕戰，啦啦隊Wing Stars的15名成員全員到齊初登板與球迷同樂，現場熱力四射，人氣成員一粒說，看到全場一起大跳應援曲，心中有種夢想成真的感覺。

台鋼雄鷹隊今天在主場高雄澄清湖棒球場迎戰來訪的富邦悍將隊，現場1萬6322名球迷共同見證，當球員葉保弟的應援曲一放，全場球迷便跟著近期爆紅的啦啦隊成員一粒一起嗨跳。

現場1萬6322名球迷與雄鷹啦啦隊Wing Stars一起大跳球員葉保弟應援曲，是人氣成員一粒夢想中的畫面。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
現場1萬6322名球迷與雄鷹啦啦隊Wing Stars一起大跳球員葉保弟應援曲，是人氣成員一粒夢想中的畫面。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

一粒接受中央社記者訪問時表示，這是夢想中的畫面，「有種夢想成真的感覺」。一粒也認為大家都表現很棒、很開心，現場球迷跳得越起勁就讓她跳得越嗨，「我們是互相影響，我釋放我的能量，大家也回應我」。

韓籍成員安芝儇則分享，雖然他是第10年跳啦啦隊，但這是她第一年到台灣，盼能保持初心，每場比賽都努力為球隊加油。不過今天賽後她也開玩笑用中文說：「好累，我想回家」，希望好好休息恢復體力，明天繼續奮鬥。

高雄天氣炎熱，但是球迷熱情不減，除了手機、相機拍個不停，還有人貼心為啦啦隊成員準備了風扇與冰袋降溫消暑，讓安芝儇直呼貼心，她也期待未來每名球員的應援曲球迷都能跟她們一起跳，把能量傳遞給選手。1130405

中職新軍台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員安芝儇（右）、一粒（左）都現身雄鷹主場開幕戰。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
中職新軍台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員安芝儇（右）、一粒（左）都現身雄鷹主場開幕戰。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
雄鷹專屬啦啦隊Wing Stars的15名成員也全員到齊，為雄鷹主場開幕戰應援。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
雄鷹專屬啦啦隊Wing Stars的15名成員也全員到齊，為雄鷹主場開幕戰應援。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
雄鷹隊啦啦隊Wing Stars全員到齊、賣力應援，也與球迷近距離互動。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
雄鷹隊啦啦隊Wing Stars全員到齊、賣力應援，也與球迷近距離互動。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」（前）近期人氣爆棚，有人特別設計平板桌面為她加油打氣。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」（前）近期人氣爆棚，有人特別設計平板桌面為她加油打氣。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars在澄清湖主場賣力應援，近期爆紅的成員一粒（圖）讓不少粉絲快門按不停。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars在澄清湖主場賣力應援，近期爆紅的成員一粒（圖）讓不少粉絲快門按不停。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
中職第6隊台鋼雄鷹隊5日晚間在高雄澄清湖的主場開幕戰共吸引1萬6322名球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
中職第6隊台鋼雄鷹隊5日晚間在高雄澄清湖的主場開幕戰共吸引1萬6322名球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年4月5日
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