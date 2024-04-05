Wing Stars主場初登板 一粒：夢想成真

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（中央社記者張新偉高雄5日電）中職新軍台鋼雄鷹隊今晚迎來澄清湖主場開幕戰，啦啦隊Wing Stars的15名成員全員到齊初登板與球迷同樂，現場熱力四射，人氣成員一粒說，看到全場一起大跳應援曲，心中有種夢想成真的感覺。

台鋼雄鷹隊今天在主場高雄澄清湖棒球場迎戰來訪的富邦悍將隊，現場1萬6322名球迷共同見證，當球員葉保弟的應援曲一放，全場球迷便跟著近期爆紅的啦啦隊成員一粒一起嗨跳。

現場1萬6322名球迷與雄鷹啦啦隊Wing Stars一起大跳球員葉保弟應援曲，是人氣成員一粒夢想中的畫面。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

一粒接受中央社記者訪問時表示，這是夢想中的畫面，「有種夢想成真的感覺」。一粒也認為大家都表現很棒、很開心，現場球迷跳得越起勁就讓她跳得越嗨，「我們是互相影響，我釋放我的能量，大家也回應我」。

韓籍成員安芝儇則分享，雖然他是第10年跳啦啦隊，但這是她第一年到台灣，盼能保持初心，每場比賽都努力為球隊加油。不過今天賽後她也開玩笑用中文說：「好累，我想回家」，希望好好休息恢復體力，明天繼續奮鬥。

高雄天氣炎熱，但是球迷熱情不減，除了手機、相機拍個不停，還有人貼心為啦啦隊成員準備了風扇與冰袋降溫消暑，讓安芝儇直呼貼心，她也期待未來每名球員的應援曲球迷都能跟她們一起跳，把能量傳遞給選手。1130405

中職新軍台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員安芝儇（右）、一粒（左）都現身雄鷹主場開幕戰。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

雄鷹專屬啦啦隊Wing Stars的15名成員也全員到齊，為雄鷹主場開幕戰應援。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

雄鷹隊啦啦隊Wing Stars全員到齊、賣力應援，也與球迷近距離互動。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」（前）近期人氣爆棚，有人特別設計平板桌面為她加油打氣。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars在澄清湖主場賣力應援，近期爆紅的成員一粒（圖）讓不少粉絲快門按不停。中央社記者張新偉攝 113年4月5日