從訓練員到開季一軍爆紅 葉保弟直呼從來沒想過

（中央社記者楊啟芳台北4日電）近期爆紅的台鋼雄鷹葉保弟從訓練員開始奮鬥，昨天首戰就敲出生涯首安，葉保弟今天直呼，從來沒有想過可以像現在這樣，雖然被關注一定會有壓力，但會努力不辜負球迷期望。

葉保弟在2022年季中選秀會落選，之後在雄鷹隊以訓練員身分起步，球隊再簽下他成為自主培訓選手，後續表現也受到球團肯定，去年轉為正式球員，成長故事相當勵志。今年因為雄鷹啦啦隊女孩一粒跳葉保弟的應援曲爆紅，也讓「葉保弟」這個名字家喻戶曉。

雄鷹隊昨天在台北大巨蛋進行歷史一軍首戰，葉保弟先發打第7棒，為生涯一軍初登場，不僅外野的雄鷹球迷應援，葉保弟出場時全場象迷也都為他歡呼。雖然葉保弟前3打席都沒有安打，還吞了2次三振，不過第8局敲出1打點二壘安打，生涯首安、首打點順利出爐。

從訓練員拚到球隊開季一軍，葉保弟非常感謝教練團給機會，「其實自己沒有想過可以像現在這樣發揮自己的球技。」被問到以前有沒有想像過初登場的畫面，葉保弟笑說：「一定會有，畢竟我是雙魚座的，會想得很美滿。」

如今受到全台灣球迷的關注，葉保弟雖然笑說不是因為自己的關係，不過他說：「這是壓力也是助力，一定會有壓力，因為被大家關注，但就會想要再讓自己表現更穩定一點，不要辜負球迷對我的期望。」

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談到昨天賽前的心情，葉保弟說：「很亢奮也很緊張，其實會有點擔心，但也很享受比賽。」順利敲出二壘安打後，他直呼，「在二壘時大家都有歡呼，真的有點想哭。」

葉保弟也提到，在昨天最後一個打席上場前，總教練洪一中有觀察到他很緊張，「他可能看得出來我很緊張、綁手綁腳的，所以鼓勵我大膽去做，是我喜歡的球就直接攻擊，不用猶豫，最後一個打席心情完全不一樣，安打出來之後就不擔心了。」（編輯：李亨山）1130404