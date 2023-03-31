舉重好手羅楹湲 亞錦賽奪牌就要貼牙齒美白貼片

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「WIN Taiwan X 女性給力計畫」找來前女籃國手錢薇娟（左2）、羽球聽障球員沈彥汝（右2）、田徑選手謝喜恩（右3）、舉重好手羅楹湲（右1）等6名女性選手參與，希望能幫選手打造全方位的口腔健康和美觀的牙齒。（台灣士卓曼醫療器械有限公司提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月31日

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（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣女子舉重好手羅楹湲今天出席「WIN Taiwan X 女性給力計畫」活動，現身暢談自己美齒感受。即將出征亞錦賽的她也透露：「如果能順利奪牌，回台後就要嘗試牙齒美白貼片。」

「WIN Taiwan X 女性給力計畫」是由3名女性牙醫師，透過國內體育單位推薦，找到包括前女籃國手錢薇娟、女壘教練韓幸霖、羽球聽障球員沈彥汝、田徑選手謝喜恩、射箭奧運國手雷千瑩、舉重好手羅楹湲等6名女性選手參與，希望能幫選手打造全方位的口腔健康和美觀的牙齒。

羅楹湲在去年10月的舉重亞錦賽，替台灣在女子87公斤級摘下2銀1銅的佳績。今年亞錦賽將於5月3日到13日，在韓國晉州市登場，羅楹湲不但希望可以闖進前3名，更希望抓舉能達到115公斤、挺舉140公斤的成績。

年僅26歲的羅楹湲，從以前就很注重自己的牙齒健康，她自嘲「有點偶包」，很介意講話時牙齒好不好看，每天也都會用牙粉加電動牙刷勤於照顧牙齒。

她笑說：「之前看學妹花了幾十萬去做了牙齒美白貼片後，就覺得笑起來特別有自信，就很想要跟她一樣，這次我也跟活動的牙醫師約好，只要亞錦賽拿牌，就可以貼片。」

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女子田徑跨欄好手謝喜恩，也同樣透過這項計畫，意外發現自己有嚴重的鼻竇炎和牙齒蛀蝕。謝喜恩說：「之前一直以為自己單純只是鼻子過敏，但還好參與這項計畫後，發現原來是很嚴重的鼻竇炎，後來開刀治療才痊癒。」

近年來在全球推動的Women Implantology Network計畫，不僅在全球各區選出具代表性的女性牙醫師，一起合作參與公益活動，同時也贊助許多不同背景的女性，表彰她們在各自專業領域的表現，這次的「WIN Taiwan X 女性給力計畫」就是活動之一。（編輯：陳政偉）1120331