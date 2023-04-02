藤浪晉太郎11年後再戰大谷翔平 大聯盟初登板不到3局失8分退場[影]

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效力美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊的日籍投手藤浪晉太郎（後），2日戰天使隊初登板先發，遭天使隊日籍球星大谷翔平（前）等猛轟丟8分，投不完3局就被換下場。（共同社）

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（中央社東京2日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊的日籍投手藤浪晉太郎，今天對戰天使隊初登板先發，遭天使隊日籍球星大谷翔平等猛轟丟8分，投不完3局就被換下場，吞大聯盟初登板敗投。

日本放送協會（NHK）報導，藤浪賽後說，今天第1局跟第2局能用直球壓制對手，但第3局被接連敲安後，投球就變得謹慎，開始轉為以變化球為主。

他說，如果能更果決地發揮自己的特長，用直球壓制對手就好了，「我想在那時改變投球策略，應該是被打安打的最主要原因」。

藤浪還說，因為自己狀況並不差，這樣的結果令人遺憾。

影片來源：MLB

談到時隔逾10年再跟「打者」大谷對決，藤浪說，並非特別是跟大谷，很高興能跟全世界頂尖選手對決。

他說，因為是大聯盟初登板，會好好地反省，在之後的比賽扳回來，「已經結束的事再怎麼遺憾也無濟於事，我會在下一次比賽努力表現」。

大谷賽後談到從藤浪手中敲出適時安打時說，因為當時是滿壘，最希望把球打穿防線。

被問到實際站在打擊區看到的藤浪投球，大谷說，第一個打席也是在球數較少情況下就打擊，要做出評論的樣本數較少，但藤浪剛開始投的很棒，「隊友也被他三振，但能在好的時機打出大局，對我們來說是有利的」。

藤浪今天僅投2.1局用了55球，對決包括大谷翔平在內打者數共15人，雖然投出4次三振，卻也投出3次四壞球、被敲5安責失8分，防禦率也飆升到30.86；而大谷今天5打數共敲出2支安打及2分打點。

藤浪今天在大聯盟初登板先發，日本媒體與球迷非常關心他與同年的大谷在大聯盟首度「投打對決」。兩人過去曾在2012年日本高中棒球盛會春季甲子園及2013年日本職棒對決過，兩次都是藤浪所屬球隊獲勝。

藤浪今天在1局上連續三振包括楚勞特（Mike Trout）在內的兩名打者，接著讓3棒打者大谷敲出內野滾地球，首局三上三下。2局上，藤浪先讓4棒打者敲出飛球出局，之後又用三振解決兩名打者，一樣三上三下。

沒想到前兩局的完美投球內容到3局上變調，先是投出四壞球保送打者，接著被連續敲出3安丟2分。前一次對決未敲安的大谷，3局上從藤浪手中敲出帶有1分打點的安打，助天使隊取得3比0領先。

藤浪無法壓制接下來的打者，在投不完3局的情況下被換下場。天使隊在3局上狂得11分，之後在6局上及7局上又各添1分，終場以13比1大勝運動家隊。藤浪在大聯盟首度先發以敗戰投手作收。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120402