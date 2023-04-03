陽念希U18東岸聯盟首度雙響砲 看齊張育成盼更強

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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，桃園市平鎮高中好手陽念希打擊狀況不錯，曾在1日預賽連2打席開轟、單場雙響砲為高中生涯首次，圖為陽念希3日出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中好手陽念希預賽曾單場雙響砲、是生涯首次；陽念希看經典賽希望向張育成看齊，「成為不同等級的選手」，今年U18世界盃在台灣打，希望拚國手在國人面前獻技。

U18東岸聯盟棒球邀請賽平鎮高中高二好手陽念希打擊狀況維持不錯，曾在1日預賽對美和中學的比賽，連2打席開轟、單場雙響砲為高中生涯首次。

陽念希表示，在年初的高中棒球聯賽（木棒組）比賽時打擊狀況很不錯，木棒聯賽結束後、東岸聯盟開打前，狀況不太好，但一進入比賽狀況，好的感覺就回來了。

陽念希是去年U18世界盃棒球賽國手，國際賽經驗磨練，也看到國外好手多，希望提升力量，也要展現想贏得比賽的強烈企圖心。

陽念希是投打二刀好手，此次東岸聯盟也有投1場，投5局失1分、表現不差，打擊有長打砲火，目前高中生涯累積5轟，陽念希表示，目前還是投打都會練。

陽念希表示有看今年世界棒球經典賽，看到全台灣球迷都在幫代表隊加油，感覺很棒，對旅美好手張育成表現特別有印象，「張育成上場就是完全不同等級的球員，也想要成為像他那樣的選手」；今年U18世界盃也將在台灣舉行，陽念希直言「超級想要拚」。（編輯：陳仁華）1120403