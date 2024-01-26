台鋼雄鷹宣布左投雷公加盟 將扛下終結者角色

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒台鋼雄鷹隊為了備戰今年一軍賽季，今天公布左投雷公加盟，預計將扛下台鋼雄鷹終結者重任，加上之前公布的左投哈瑪星、洋砲魔鷹，以及2名日籍投手，已有5名洋將。

台鋼雄鷹隊已經在18日展開春訓，雄鷹隊今天發布訊息表示，2名日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人皆隨隊開始訓練，隨後台鋼雄鷹公開首名美籍投手為先發左投哈瑪星（Nick Margevicius）、首名洋砲魔鷹（Steven Moya），今天再公布左投雷公（Reymin Guduan）加盟。

雷公在2017、2018、2019、2021年都曾登上大聯盟，生涯在大聯盟共43場出賽都是後援，總計投39局送出31次奪三振，防禦率7.38。雷公2022年在墨西哥聯盟33場出賽同樣皆為後援，拿下13次救援成功，29.2局送出34次奪三振，防禦率3.94。

雷公在之後參與多明尼加冬季聯盟，於2023年至2024年賽季20場後援登板，拿下12次救援成功，共投22.2局僅被擊出16支安打，送出18次奪三振，防禦率1.99，展現壓制力。

雄鷹球團積極補強左投，原本陣中王溢正、陳柏清、許育銘、王柏傑、曾奕翔、黃群之外，季後更是左投大進補，先透過交易獲得江承諺，再從自由球員市場網羅賴鴻誠，加上2名先發洋投笠原祥太郎、哈瑪星，以及今天公布的終結者雷公，陣中左投人數來到11人。（編輯：黃世雅）1130126