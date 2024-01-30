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高中木棒聯賽黃子恩首度完封勝 率北科擊敗壽山

2024/1/30 17:50
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）高中木棒聯賽今天兩支桃園球隊內戰，北科附工與壽山高中交手形成投手戰，北科先發投手黃子恩技高一籌，投出高中首次完封，率隊以1比0搶勝，拿下第2階段2連勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒聯賽）第2階段預賽，今天北科附工與壽山高中交手，為本學年度首度碰頭，北科先發投手黃子恩、壽山先發投手吳祉恩都展現壓制力，前3局都沒有失掉分數。

北科4局下先有突破，尤丞翊敲出安打，1人出局後，壽山投手投出觸身球保送，江承恩敲出右外野安打，尤丞翊欲衝回本壘，沒踩到三壘壘包回頭去踩，反而造成壽山內野守備大亂，出現傳球失誤，北科趁機先馳得點。

北科4局下先攻下1分領先，讓先發投手黃子恩越投越有信心，4到7局僅再被敲出1支安打，今天總計以82球完投7局無失分，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次保送，拿下勝投。

北科總教練林建男表示，黃子恩前兩局控球不穩，好、壞球太明顯，還好後面慢慢穩定下來，他在第一階段有中繼登板過，也有擔任野手，設定第2階段要先發1場，球員本人想要投打二刀流發展，擔任野手時可以守游擊。

黃子恩自評今天表現85分，「前幾局前腳沒踩好，球太高，是對方打擊沒掌握好，後面才投得比較順」。他表示第一次完封感覺滿爽的，感謝教練的信任跟隊友幫忙守備。

今年高二的黃子恩身高已有183公分，體格不錯，他透露，國三才開始練投，轉當投手時間不長，擔任野手較熟悉，高二開始跟教練自請投打雙刀，想要都試試看，也多一個機會。

林建男也提到，今天與壽山對決是五五波的戰役，拿下這一場比賽勝利很重要，搶下分組第一，對往後比賽比較有利。（編輯：張雅淨）1130130

#北科附工
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