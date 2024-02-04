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PLG勇士擊敗攻城獅 近5戰第4勝

2024/2/4 20:18
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士後衛周桂羽今天攻下個人例行賽新高19分，率隊以109比103擊敗新竹御頂攻城獅，收下近5戰第4勝。周桂羽說，因辛特力受傷，須有更多本土球員跳出來。

衛冕軍富邦勇士近期面臨傷兵潮，先是洋將辛特力（Michael Singletary）掛傷號，後來賴廷恩與洪楷傑也因傷高掛免戰牌，昨天在主場台北和平籃球館以1分差敗給高雄17直播鋼鐵人後，今天與攻城獅交手。

攻城獅上半場共投進11顆三分球，團隊攻勢大多集中在洋將艾夫伯（Michael Efevberha）、克拉（Earl Clark）身上，合計貢獻35分，半場打完取得61比58領先。

雙方易籃後，富邦勇士第3節多點開花、取得超前，而林志傑更是在第3節挺身而出，最後2分32秒貢獻7分，幫助勇士在前3節結束以90比80領先關鍵。

末節開局不到2.5分鐘，攻城獅總教練林冠綸針對勇士洋將強森（Chris Johnson）進球的後續動作，裁判沒有響哨而大動作抗議，先是領到第1次技術犯規，後續強森執行技術犯規罰球時，林冠綸持續向裁判抗議，再度被吹技術犯規，隨後遭驅逐出場。

攻城獅持續追分，倒數1分33秒追成僅剩6分差，而周桂羽還剩1分10秒時切入上籃，追加保險分，儘管攻城獅的克拉倒數5秒補籃，依舊未能改變戰局，最終勇士以6分差迎接勝利。

周桂羽賽後接受轉播單位訪問時表示：「大家都知道辛特力傷勢問題， 因此鋒線必須要有本土球員跳出來，前幾場有傑哥（林志傑），而年輕球員也必須幫助球隊，拿下更多分數。」

勇士此役包括周桂羽19分在內，共6名球員得分雙位數，而周桂羽得分更是改寫個人例行賽新高，隊友強森拿下18分、16籃板，蔡文誠、塞瑟夫各得17分、15分，林志傑與洋將沛登（Justin Patton）都拿下13分。

攻城獅的艾夫伯拿下全場最高分30分，還送出7次助攻，而克拉斬獲生涯新高27分，外加10籃板。（編輯：管中維）1130204

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