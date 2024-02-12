更多編輯台推薦新聞：
一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料
文化

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢
國際

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

超級盃開戰 上半場49人10比3領先酋長

2024/2/12 09:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉斯維加斯11日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」今天在拉斯維加斯開戰，上半場賽事中，49人以1次達陣加上1次踢門，以10比3領先酋長。

第58屆「超級盃」是由堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）對上舊金山49人（San Francisco 49ers）。上半場由49人先攻，不過第一波攻擊就遭到酋長防守組的狙擊，以失球作收。

第一節雙方防守組都造成對手極大困擾，特別是黃旗滿天飛的情況下，攻守互易頻繁但均無建樹，第一節兩邊都是掛零。

比賽進入第二節，49人以55碼踢攻先拔頭籌，拿下3分，這個距離也寫下超級盃少有的紀錄。踢球員穆迪（Jake Moody）在例行賽最多也才踢出57碼。

失分後的酋長展開反攻，長傳53碼得手後原本直指達陣區，結果跑衛出現要命失球，球權又回到49人。

酋長此刻似乎有點心急，犯規後讓49人有了推進機會，49人發動戰術由外接手詹寧斯（Jauan Jennings）短傳麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey）跑出達陣，將比數拉到10比0。

酋長持續反攻，不過最後仍是在49人門前受阻，最終只能以踢門3分作收，上半場49人是以10比3領先酋長。

這是49人與酋長相隔4年再度爭取「超級盃」，49人自1994年拿下「超級盃」後始終與冠軍無緣；酋長則是以衛冕之姿來到拉斯維加斯，他們在過去5年中，成功闖進了冠軍賽4次。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130212

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.49