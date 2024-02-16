桃猿、羅德石垣島交流賽 邱駿威扛首戰先發

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（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊將與日職千葉羅德海洋隊交手，明天首戰桃猿隊先發投手為邱駿威，邱駿威第2次參賽，直言日本打者策略佳，今年球季想拚先發輪值也盼投出好表現。

中華職棒樂天桃猿隊今天出發赴日本石垣市，將於17、18日與日職千葉羅德海洋隊舉行2場交流賽，桃猿隊此次石垣島交流賽球員陣容以年輕球員為主，盼球員透過比賽磨練經驗，明天將由去年底才轉先發定位的投手邱駿威先發。

桃猿隊此次由二軍總教練曾豪駒領軍參賽，曾豪駒表示，目前2場比賽投手大致都有安排好了，首場比賽預計讓投手邱駿威先發投2局，目前還在春訓階段，投手群的進度不會拉太快，但也有提醒球員把握機會全力做，也希望透過比賽學習對手好的地方，回到台灣後再精進。

邱駿威去年初也有參加石垣島交流賽、中繼出賽投1局失1分，邱駿威表示，當時對日本打者的印象是策略很棒、不容易被三振、選球也很好。

邱駿威目前中職生涯一軍出賽都是後援，但去年球季末在二軍也有先發出賽，預計也是今年先發投手輪值競爭者之一。

邱駿威去年底參加亞洲冬季棒球聯盟，他表示有觀察日職和日本社會人隊的打者，也更明白自己的不足，希望可以再加強控球。

今年球季先發定位，邱駿威春訓的課題是先把體能和控球練起來，球路上讓原有的球路更精進，目前最有信心的變化球種為曲球，其餘變化球路還有滑球、卡特球和指叉球，至於此次再度參加交流賽目標，邱駿威笑說：「希望可以安全下莊」。（編輯：陳政偉）1130216