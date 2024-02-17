莊昕諺對羅德後援2局好投 靠釣魚讓表現更進化

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）中職樂天桃猿隊投手莊昕諺去年因傷有點迷茫，加入「釣魚群組」用興趣轉移注意力、並練出耐心；今天對羅德後援投2局讓打者6上6下無失分，總教練曾豪駒稱讚他更勇於對決。

投手莊昕諺在2019年選秀第6輪被桃猿隊選進，2020年至2022年間有一軍先發出賽紀錄，去年整季一軍5場出賽都是後援，防禦率偏高9.90，表現不算理想。

莊昕諺今天在石垣島「亞洲門戶交流賽」 對日職千葉羅德海洋隊後援登板，投2局讓對方打者6上6下，投出1次三振、無失分，球隊終場以4比9吞敗，莊昕諺無關勝敗。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，莊昕諺今天投球內容不錯，勇於投好球，快慢球路搭配收到不錯成效，希望他記住好的東西，也可以從比賽中發現不足修正，延續到接下來的球季。

曾豪駒表示，莊昕諺在投球心態上有修正，過往投太多引誘球、對決打者比較閃躲，相對節奏也會拖比較長，連帶影響守備節奏，今天登板有修正、表現不錯。

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莊昕諺透露去年因為手肘骨刺、肩膀夾擠等傷勢影響，怎麼丟怎麼痛，到球季後期有點迷茫，他是澎湖出身的球員，小時候也會跟爸爸去釣魚，但因為耐性不好沒有愛上釣魚，去年底為轉移受傷注意力反倒養出釣魚的興趣，現在球隊中有「釣魚群組」，隊友還會相約釣魚。

莊昕諺的傷勢沒有動刀，以休息和訓練方式緩和恢復，今年球季教練團也計畫讓他回到先發，他表示對先發定位一直蠻有信心的，過去先發出賽也學到很多東西。（編輯：龍柏安）1130217