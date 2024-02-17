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T1戰神新洋將首秀狂飆34做白工 海神拉尾盤迎5連勝

2024/2/17 22:35（2/17 23:06 更新）
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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊17日在高雄巨蛋迎戰台北戰神隊，海神末節靠著洋將庫薩斯（持球者）挺身而出，頂住對手反撲，最終以98比94險勝。（高雄全家海神提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年2月17日
台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊17日在高雄巨蛋迎戰台北戰神隊，海神末節靠著洋將庫薩斯（持球者）挺身而出，頂住對手反撲，最終以98比94險勝。（高雄全家海神提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年2月17日
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天決勝第4節靠著洋將庫薩斯、于煥亞聯手頂住對手反撲，以98比94擊敗台北戰神喜迎5連勝，而戰神新洋將赫里斯-傑佛森首秀狂飆34分卻白忙一場。

海神今天在主場高雄巨蛋迎接來訪的戰神，首節就轟下33分，最多曾領先19分，而戰神在新洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）帶領下，半場結束追成48比56。

戰神下半場持續追分，包括在第4節靠著赫里斯-傑佛森三分球一度逆轉超前，海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）決勝節關鍵時刻挺身而出、連得3分要回領先，加上射手于煥亞在最後30.5秒飆進三分球、追加保險分，幫助海神以4分差勝出。

海神洋將庫薩斯此役13投7中，攻下全隊最高21分，另有10籃板，艾倫（Aaron Geramipoor）16分次之。

戰神農曆年前宣布網羅赫里斯-傑佛森助陣，而他則是有「約旦Kobe」傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）的哥哥，今天赫里斯-傑佛森也沒有漏氣，首秀就用34分、7籃板與5助攻的成績單向球迷介紹自己，只可惜最終未能幫球隊搶下勝利。（編輯：龍柏安）1130217

#于煥亞
#庫薩斯
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