桃猿4野手與羅德練球交流 18日交流賽都先發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽第2戰，由日籍投手鈴木駿輔先發，打序7到9棒微調，杜禹鋒先發打9棒；昨天賽後桃猿隊4名野手留下與羅德球員一同訓練，今天可當小驗收。

「亞洲門戶交流賽」中華職棒樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德海洋隊在日本石垣市營球場交手，桃猿隊昨天首戰以4比9吞敗，今天第2戰派出日籍投手鈴木駿輔先發。

先發打序1到6棒沒有變，依序是林政華（中外野）、李勛傑（一壘）、林耀煌（左外野）、邱丹（右外野）、陳佳樂（指定打擊）、馬傑森（游擊），昨天打9棒的楊家勝改打7棒、守三壘，捕手為毛英傑、打8棒，9棒為二壘手杜禹鋒。

昨天首場比賽打完之後，桃猿隊4名野手林耀煌、陳佳樂、馬傑森、杜禹鋒有留下來與羅德隊練球，桃猿隊部門教練也有留下來。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，交流賽不只是比賽，也可以透過練習交流看羅德隊球員打擊和守備內容，也讓球員開眼界，看看日本職棒球隊不同的訓練方式，大家互相討論。

昨天留下來與羅德隊練球的4名球員今天都有先發，被問起是否剛好可以小驗收成果，曾豪駒笑說，「哪有這麼快」，但也提到透過交流，看到共同點與差異，也可以拿出來討論，想辦法讓自己提升。（編輯：張雅淨）1130218