梅西發影音澄清 香港未踢絕非政治因素純粹因傷

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（中央社北京20日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）否認2週前在香港的友誼賽未上場是出於政治不滿，純粹是因傷。

法新社報導，8度榮膺國際足總金球獎（Ballon d'Or）的梅西4日在美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）於香港一場季前巡迴友誼賽從頭到尾坐在板凳區，激怒許多中、港球迷。

賽後全場近4萬名花錢買票進場（最貴達港幣1000元）、就為一睹這位36歲超級球星獻技的觀眾激動高喊「退票」，向梅西與球隊老闆貝克漢（David Beckham）倒比拇指、發出噓聲。

由於梅西在幾天後於日本的友誼賽出場30分鐘，一些中、港人士與球迷將梅西缺賽解讀為「辱華」。

梅西19日晚間透過微博發布一則長達2分多鐘的影片，他在影片中澄清，自己絕非外傳政治原因不出賽，表示若真是如此，自己甚至不會來，或像之前那樣多次訪問中國。

梅西說如球迷所知，他永遠想參加每場球賽，永遠嚮往球場，從職業生涯開始，就和中國有非常緊密與特別的緣分，讓他留下美好回憶，作為球員也替所效力的職業球會及國家隊多次到中國比賽。

梅西解釋缺賽純粹是因傷，特別是內收肌發炎。

影片發布後球迷很快就在微博反應，支持梅西的人表示相信自己一直喜愛的球員永遠不會帶偏見對待球迷；有人表示不理解何以一位如此偉大的球員，會因缺席一場友誼賽而被上綱上限到不愛中國。

但不買帳的球迷也很多。有人寫道「果然對不起三個字很燙嘴」，也有人留言「省省吧，去日本喝污水去」。（譯者：陳亦偉）1130220