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桃猿牛棚投手較缺 本季曾仁和預計改後援

2024/2/23 14:38
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（中央社記者楊啟芳宮崎23日電）中職樂天桃猿隊明天將與日職軟銀鷹隊打交流賽，去年較多中繼投手離隊，投手教練許銘傑今天表示，要從熱身賽去找終結者及中繼投手，預計要把曾仁和從先發拉到後援。

樂天桃猿隊這次到日本宮崎，分別要與軟銀、歐力士打交流賽。許銘傑今天表示，明天對軟銀預計推出陳冠宇先發，而且都會派出本土投手輪番登板；2名洋投威能帝（Pedro Fernandez）、鈴木駿輔則會在25日對歐力士的比賽中登板。

談到為何會安排陳冠宇投第1場先發，許銘傑說明，主要是陳冠宇本季從中繼爭取重返先發，軟銀陣中左打比較多，可以讓左投陳冠宇多適應一些左打，「他有挑戰心態是很不錯的，但我有跟他講，如果不行中繼還是需要他幫忙」。

去年季末桃猿隊牛棚主力賴鴻誠、陳禹勳都離隊，許銘傑坦言，目前本土先發比較充足，還沒決定本季終結者是誰，也提到打算讓曾仁和去牛棚擔任中繼投手，「我們去年走的都是中繼投手，希望1、2個有經驗的先發去cover，不過也有幾個年輕投手滿有大將之風的」。

這次宮崎交流賽，桃猿隊帶了10名投手，其中有一半是先發投手。許銘傑表示，先發投手都會設定投2局，「希望每個選手都可以把設定局數吃完，如果有一個倒就會比較吃力，因此不會設定球數，以局數為主」。（編輯：管中維）1130223

#陳冠宇
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