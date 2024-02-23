宮崎歡迎樂天桃猿到訪 盼與台灣交流更緊密

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（中央社記者楊啟芳宮崎23日電）中職樂天桃猿隊今天抵達日本宮崎備戰交流賽，宮崎觀光局長川畑敏彥到機場迎接，他表示，台灣是宮崎非常重要的夥伴，桃猿隊教頭古久保健二也盼台灣與宮崎連結更緊密。

桃猿隊明天將與日職軟銀鷹隊交手，25日與歐力士猛牛隊打交流賽，今天桃猿隊包機抵達宮崎時，宮崎官方也贈上花環歡迎桃猿隊。宮崎觀光經濟交流局局長川畑敏彥表示，宮崎是經典賽日本武士隊、職業棒球隊、足球隊等的訓練聖地，「非常期望大家可以在宮崎達到很好的訓練成果。」

川畑敏彥指出，台灣是宮崎非常重要的夥伴，宮崎與桃猿隊主場所在的桃園市之前簽訂了友好交流協定，進行各項交流活動，「希望透過這次交流活動能替宮崎宣傳，有更多台灣旅客造訪宮崎，也希望樂天桃猿隊可以透過這次交流賽收穫果實，最後拿到總冠軍。」

桃猿隊代表接受贈花的有領隊川田喜則、總教練古久保健二、隊長林立及啦啦隊女孩十元，古久保健二表示，這次交流賽能夠舉辦真的很感謝宮崎，「希望這次比賽能讓這批選手有所成長，也能讓台灣和宮崎的連結更加緊密。」

古久保健二強調，這4天在宮崎相當珍貴，希望球員好好享受，「要從台灣大賽勝出，首先從這邊踏出第一步。」（編輯：陳政偉）1130223