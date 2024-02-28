二刀曾偉喆多練三壘又能飆150公里 未來性看好

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）鶯歌工商投打二刀好手曾偉喆高三增加三壘守位，本屆高中木棒聯賽投球飆出破生涯最速150公里，是否投入中職選秀還在考慮中，總教練王傳家稱讚他擔任投手球很活，看好未來性。

鶯歌工商連兩屆打入高中木棒聯賽4強，上一屆4強戰不敵普門中學、只能打季軍戰，最後拿下第4名，本屆則是在季軍戰再碰上普門，比賽前半段領先，最後半局失守，也是拿下第4名。

鶯歌工商投打二刀好手曾偉喆去年入選U18世界盃棒球賽代表隊，國際賽磨練更成長，升上高三後增加三壘守備位置，本屆木棒聯賽野手出賽多守三壘。

曾偉喆26日8強對玉里高中先發登板，飆出生涯最快150公里，投球能力也持續進化；王傳家表示，未來要往投手或野手發展，就看個人決定，目前觀察三壘守備中規中矩，但就未來性來看，還是比較看好投手發展。

王傳家解釋，如果要進到職棒野手標準也越來越高，雖然打擊足夠好的話，球團也會幫忙找位置，但打擊、守備兼具，才更有競爭力。

王傳家稱讚曾偉喆投球能力，投出來的球很活，加上又有球速，往投手方面發展，強化身體素質、把體能往上提升，也是努力方向。

曾偉喆自評三壘守備接球沒有問題，但左右移動沒有很靈活，也惋惜地表示，連兩屆都是被普門翻轉戰局很遺憾，普門是韌性很強球隊，會死咬不放、很厲害。

至於畢業後的走向，曾偉喆表示，目前包括中職在內的選項都會評估，至於選擇投手或往打者發展，就看如果之後投入職業球團的需要。（編輯：陳仁華）1130228