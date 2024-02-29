NBA退役球星馬布瑞來台 讚台灣後衛技術好又認真

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）兩度入選美國職籃NBA明星賽的退役球星馬布瑞，展開2天快閃訪台行程，今天他出席活動受訪，對台灣出品控衛讚不絕口，大誇球員技術好、速度快又認真，不過穩定性則需提升。

昨天剛抵台的馬布瑞（Stephon Marbury），今天出席潮流品牌活動，開場就以中文自我介紹，預計明天離台。馬布瑞表示，來台後感受到人們友善與溫暖，希望能把握有限的時間體驗台灣美食。

馬布瑞近22年職業生涯中，後期都在中國男子籃球職業聯賽（CBA）度過，不僅曾與台灣好手李學林在北京首鋼當過隊友，也曾在場上對決過林志傑、劉錚。

馬布瑞曾與李學林攜手拿下2012年CBA冠軍，李學林更獲得當年度的冠軍賽MVP殊榮，馬布瑞表示，當年球隊有李學林在陣中，減輕他不少負擔，特別是防守部分，儘管他為球隊攻堅飆分，但他認為，攻守俱佳的李學林獲選為MVP是實至名歸。

談到昔日在CBA時對台灣球員的印象，馬布瑞稱讚，台灣後衛擁有很棒的技術，「不會怕、速度又快，且很認真，還可以投三分，唯一需要加強的就是維持表現連貫性，我很喜歡來自台灣後衛球員。」

近年NBA球星霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins）相繼來台效力，馬布瑞也有關注，他認為讓球員有其他機會、舞台發揮，是件很棒的事情，他以自身為例，後來就是來到CBA延續職業生涯。

47歲的控衛馬布瑞在1996年NBA選秀會在首輪第4順位被密爾瓦基公鹿隊選中，隨後被交易到明尼蘇達灰狼，從街頭籃球出身的他，擁有狂野和侵略性的球風，過去曾自封「天下第一控衛」。

除了灰狼外，馬布瑞還曾效力於紐澤西籃網、鳳凰城太陽、紐約尼克與波士頓塞爾蒂克，2001年和2003年兩度入選NBA全明星賽，他在2010年轉戰CBA，2018年退休後則在CBA球隊執教。（編輯：龍柏安）1130229