吳念庭練習賽敲陽春砲 悍將靠賴柏均超前安搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職富邦悍將隊今天與業餘全越運動棒球隊打自辦練習賽，全越運動具旅日資歷野手吳念庭4局敲出陽春砲，悍將9局下演練突破僵局制，平手時靠著賴柏均二壘打送回超前分以3比2搶勝。

中華職棒富邦悍將B組今天在嘉義稻江棒球場與業餘全越運動棒球隊打自辦練習賽，悍將先發投手黃子宸投3局僅被敲出1支安打、無失分。

悍將4局上換上投手陳聖文登板，面對全越陣中具有旅日資歷的好手吳念庭，被敲出陽春砲，1人出局後投出保送、再被蔡岱霖敲出二壘打再掉1分。

悍將前4局沒有拿下分數，5局下靠著林澤彬、林岳谷接連安打，劉俊豪成功犧牲短打推進跑者，黃兆維的滾地球帶有1分打點，林莛淯敲出右外野方向安打幫助悍將扳平比數。

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兩隊8局打完2比2僵持不下，練習賽9局下演練突破僵局制，悍將二壘有人、賴柏均適時二壘打送回超前分，比賽繼續進行，悍將沒有再多拿分數。

全越運動野手吳念庭先發打3棒、守三壘，今天練習賽開轟、維持不錯手感。吳念庭去年底選擇離開日職埼玉西武獅隊，年初就由全越運動提出重返業餘申請，根據規定，重返業餘審核通過後3個月可以參加棒協主辦的比賽，吳念庭最快4月初可在春季聯賽亮相。（編輯：張雅淨）1130305