車廠深耕台灣高爾夫 品牌大使詹世昌熱愛開車跑山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）台灣從事高爾夫的運動人口越來越多，國際知名車廠看中這商機，將在台灣推出「Audi Golf League」計畫，擔任品牌大使之一的詹世昌透露，現在的休閒時光就是和朋友開車跑山。

「Audi Golf League」計畫邀請來4名錢珮芸、詹世昌、李玠柏、侯羽薔等4人職業高爾夫好手，在未來1年擔任品牌大使，今天除了錢珮芸因為昨天剛結束在中國的比賽無法現身外，其餘3人都出席會場。

詹世昌在中央社訪問時透露自己愛車的原因，「我從小就特別愛研究各類行的跑車，也很愛速度感，現在我已經成家、有小孩，但每逢假日的早上還是會跟朋友相約去跑一下山路，這是我最開心的時光，因為下午就得回家顧小孩。」

詹世昌強調，年輕的時候很喜歡奧迪這個品牌，因為設計感很強，加上年輕人也很愛這種運動感，所以才會接下這次品牌大使的任務。

今年將從LPGA次級巡迴賽拚戰的侯羽薔，今晚就要搭機前往美國備戰台灣時間週4開始的賽事。她透露自己也有駕照，但開車的機會不多，「畢竟在美國還有姊姊作伴，平常都是她開車載我。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣奧迪行銷處長石田英明在致詞時表示，高爾夫在全球受喜愛運動排名第9，台灣在去年打高爾夫球的人口也成長15%，「而且還有像潘政琮這樣的好手，拿過美巡賽冠軍也獲得奧運獎牌，這些都是我們想要跟台灣高爾夫結合的因素。」

石田英明強調，奧迪過去在台灣就積極贊助各類運動，像是路跑、車主盃高球賽，甚至也已經連續贊助台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王籃球隊多個賽季。（編輯：李亨山）1130311