詹世昌瞄準亞巡賽主戰場 力拚LIV參賽資格

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（中央社記者黎建忠台北11日電）台灣男子職業高爾夫好手詹世昌今天出席擔任國際汽車品牌的高爾夫計畫大使，他透露，今年的目標就是要打進LIV的資格賽，希望明年能成為LIV的一員。

LIV是由沙烏地阿拉伯公共投資基金在2021年所創立的職業高爾夫巡迴賽，LIV指羅馬數字的「54」，也就是在標準72桿的高爾夫球場上，每一洞都抓博蒂的意思。

LIV成立後，以高額的比賽獎金以及相當舒適且比較輕鬆的賽程，重金挖角許多美國職業高爾夫協會（PGA）大咖球員加盟，更一度造成2個職業巡迴賽的緊張關係。

今年將以亞洲職業高爾夫巡迴賽為主戰場的詹世昌透露，「今年的目標，就是要打進LIV積分榜前40名，取得年底資格賽的參賽機會，最終目標就是希望明年能打進LIV這個巡迴賽。」

詹世昌笑說：「美國已經有2名同學（潘政琮、俞俊安）在打拚了，所以我來試試看能否成為台灣打進LIV的第1人，若真的能如願，也能讓我老婆、小孩過著更好的生活。」

根據亞巡賽官網賽程顯示，今年已經確定有7場攸關LIV資格的「The International Series（國際系列賽）」，據稱最終會達到10場，而最終國際系列賽積分前40名的球員，就可參加LIV的資格賽。

台灣另一名亞巡賽好手李玠柏，去年就曾擠進LIV資格賽的窄門，只可惜年底臀部拉傷，錯失比賽機會，台灣今年共有5人獲得亞巡賽的全卡會員。（編輯：李亨山）1130311