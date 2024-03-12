中信兄弟啦啦隊邊荷律與李丹妃抵台 200粉絲接機

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍新成員邊荷律、李丹妃，今天下午抵達桃園機場，吸引超過200名粉絲接機，2人特別學習中文親切問候，球團也為2人披上中信兄弟球衣。

職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters日前公布新成員，韓國籍的邊荷律與李丹妃下午搭機抵台，面對200多名粉絲熱情接機，邊荷律和李丹妃也特別準備小禮物發給現場球迷大方寵粉。

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邊荷律與李丹妃除了以中文簡單自我介紹，還喊話球迷「很高興見到你們，謝謝大家來看我，我愛台灣，感謝中信兄弟、我愛台灣」，2人也透過翻譯表示，謝謝大家來看她們，以後會更常跟大家見面，除了想去夜市還想吃牛肉麵、喝奶茶，對於粉絲們起鬨要她們品嚐臭豆腐，2人則連忙皺眉搖頭，可愛的模樣讓粉絲覺得超萌。

中信兄弟啦啦隊代表妮可、曼容、小迪、儀諪也特別到桃園國際機場接機，中信兄弟球團除了為2人披上中信兄弟球衣，也準備代表兄弟精神的吉祥物「小翔」玩偶，以及象徵熱情的玫瑰花，歡迎2人加入Passion Sisters一起熱情應援。（編輯：李錫璋）1130312