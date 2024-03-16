更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300
首頁 / 運動

官辦熱身賽兄弟推徐基麟先發 德保拉返鄉後歸隊

2024/3/16 17:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職中信兄弟今天在官辦熱身賽推出徐基麟先發，投手教練王建民表示，希望多一點先發投手來競爭；至於之前返家、今天才跟球隊會合的德保拉，王建民則說並不擔心他的進度。

中職今天在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，味全龍隊推出洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發登板，對上中信兄弟隊的徐基麟。徐基麟之前曾因為腸胃不適休息了快1個星期，兄弟投手教練王建民表示，徐基麟在歸隊後有丟過2場實戰，現在狀況算滿穩定。

王建民指出，徐基麟今天在官辦熱身賽預計投75球左右，談到今天推出他來先發的考量，王建民說：「也是測試，多一點先發投手來競爭這個位置。」

而兄弟隊的王牌洋投德保拉（Jose De Paula）之前因為家中有事回多明尼加一趟，返台經過休息之後，今天才跟球隊會合。被問到是否會擔心德保拉的狀況，王建民則說：「應該還好，因為他在多明尼加也有投Live BP（實戰投打練習），再傳影片回來。」

至於接下來德保拉的進度，王建民指出，還會跟他討論看看牛棚練投、實戰的時間點，不過在官辦熱身賽至少會有2場先發。（編輯：陳政偉）1130316

#中信兄弟
#中職
#王建民
#徐基麟
#德保拉
#德保拉
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
葉總一直屬意徐若熙扛開幕戰先發 要視腰傷狀況
172.30.142.10