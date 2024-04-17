恩力與兄弟解約暫不影響戰力 克迪有望5月中歸隊

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中信兄弟洋投恩力（Elniery Garcia）藥檢沒過終止合約、永不錄用；兄弟隊投手教練王建民說，本來就簽一個保險、現階段沒什麼影響，另一名洋投克迪手肘沒問題，有望5月中歸隊。

中職中信兄弟隊季前簽下曾效力富邦悍將隊的洋投恩力，但今天因為藥檢未過，兄弟球團宣布與他終止合約，聯盟也根據規章的外國籍球員註冊規定，做出藥檢未過永不錄用的決議。

兄弟隊投手教練王建民表示，恩力解約對目前來說沒有太大影響，本來就是簽一個預備的洋投當保險。兄弟目前一軍3名洋投為德保拉（Jose De Paula）、艾士特（Eric Stout）和猛登（Daniel Joseph Mengden）。

洋投克迪（Kirkland McCarty）先前手肘發炎也沒有趕上開季，王建民表示，克迪預計下週開始實戰投打練習（Live BP），預計1至2次過後，沒有太大問題就會在二軍安排復健賽登板，按照目前進度約5月中下旬有望歸隊。

王建民表示，現階段一軍3名洋投狀況都算穩定，至於去年手術動刀的投手象魔力（Shawn Morimando），目前也是維持正常復健進度。（編輯：張雅淨）1130417