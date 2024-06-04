克迪中職一軍初先發勝投奪MVP 率兄弟擊敗桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊新洋投克迪（Kirk McCarty）今天一軍初先發，投7局0失分，打線也適時串聯搶分，終場以5比0擊敗桃猿，奪勝的克迪獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟作客樂天桃園棒球場對戰樂天桃猿隊，克迪前5局雖被敲出4支零星安打，但都沒讓桃猿延續攻勢。

6局下克迪先被首名打者林立敲出安打，1人出局後投出四壞保送，2人出局後再保送林泓育讓桃猿攻占滿壘，接著讓廖健富敲出左外野方向飛球出局、守住滿壘危機，7局讓桃猿打者3上3下。

克迪總計用106球投7局，只被敲出5支安打，投出4次三振、2次四壞保送無失分，好投壓制奪下個人中職生涯首勝。

兄弟開賽就有得分攻勢，1局上1人出局後岳東華、曾頌恩都選到四壞保送，陳俊秀二壘打送回第1分，陳子豪安打再添1分，張志豪補上安打送回團隊第3分。

兄弟2局上攻勢再起，高宇杰選到四壞保送、犧牲觸擊推進，岳東華二壘打為球隊多添1分保險分；兄弟8局上1人出局後高宇杰、岳政華安打，岳東華高飛犧牲打再送回1分。

桃猿先發投手霸威斯（Manny Bañuelos）用109球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、6次四壞保送偏多，失掉4分責失分，吞下個人本季第4敗。（編輯：李明宗）1130604