克迪二軍先發調整上軌道 11日再投一場增用球數

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中信兄弟隊洋投克迪因為手肘發炎沒有趕上開季，5日本季首度二軍出賽，投5局無失分；兄弟隊投手教練王建民表示，克迪身體狀況沒有問題，預計明天會再投一場、慢慢增加用球數。

兄弟隊洋投克迪（Kirkland McCarty）5日開始在二軍出賽，對味全龍隊二軍先發用65球投5局，沒被敲出安打，投出3次三振、1次保送、無失分，無關勝敗。

兄弟隊投手教練王建民今天賽前受訪表示，克迪投完之後回報身體狀況沒有問題，教練團希望多一場出賽看手的狀況是否可以維持，預計明天再丟一場、慢慢把用球數拉高。

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兄弟先前原本有簽另外一名預備洋投恩力（Elniery Garcia），後來因為藥檢沒過終止合約、遭中職永不錄用，被問起是否還有物色其他新洋投，王建民表示，當時會多簽一名洋投主要是克迪受傷，但目前看起來克迪恢復在軌道上，發炎的狀況已經沒有問題，暫時沒有迫切需要簽新洋投的狀況。

至於另外一名洋投象魔力（Shawn Morimando），王建民表示，象魔力有持續牛棚，預計下週進入實戰投打練習（Live BP），接著還要比賽調整，慢慢拉高強度和投球量，目前還沒辦法確切說可以歸隊的時間。（編輯：陳政偉）1130510