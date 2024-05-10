本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

克迪二軍先發調整上軌道 11日再投一場增用球數

2024/5/10 18:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中信兄弟隊洋投克迪因為手肘發炎沒有趕上開季，5日本季首度二軍出賽，投5局無失分；兄弟隊投手教練王建民表示，克迪身體狀況沒有問題，預計明天會再投一場、慢慢增加用球數。

兄弟隊洋投克迪（Kirkland McCarty）5日開始在二軍出賽，對味全龍隊二軍先發用65球投5局，沒被敲出安打，投出3次三振、1次保送、無失分，無關勝敗。

兄弟隊投手教練王建民今天賽前受訪表示，克迪投完之後回報身體狀況沒有問題，教練團希望多一場出賽看手的狀況是否可以維持，預計明天再丟一場、慢慢把用球數拉高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兄弟先前原本有簽另外一名預備洋投恩力（Elniery Garcia），後來因為藥檢沒過終止合約、遭中職永不錄用，被問起是否還有物色其他新洋投，王建民表示，當時會多簽一名洋投主要是克迪受傷，但目前看起來克迪恢復在軌道上，發炎的狀況已經沒有問題，暫時沒有迫切需要簽新洋投的狀況。

至於另外一名洋投象魔力（Shawn Morimando），王建民表示，象魔力有持續牛棚，預計下週進入實戰投打練習（Live BP），接著還要比賽調整，慢慢拉高強度和投球量，目前還沒辦法確切說可以歸隊的時間。（編輯：陳政偉）1130510

#中信兄弟
#中信兄弟隊
#王建民
#味全龍
克迪
恩力與兄弟解約暫不影響戰力 克迪有望5月中歸隊
王建民
從非科班到大巨蛋引退 官大元叮嚀學弟愛惜羽毛官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82
更多編輯台推薦新聞：