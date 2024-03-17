T1武科維奇、鷹吉聯手 獵鷹勝雲豹終止3連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）T1職業籃球聯盟台南台鋼獵鷹今天迎戰來訪的台啤永豐雲豹，靠著雙洋將武科維奇、鷹吉聯手轟下38分帶動下，獵鷹以108比93輕取雲豹，順利終止最近的3連敗。

連續2天出賽的獵鷹，今天打來絲毫不見疲憊感，首節就靠著較佳命中率以38比23大幅領先雲豹，半場結束再將優勢擴大為67比46的21分差距。

上半場獵鷹就靠著洋將武科維奇（Domagoj Vukovic）貢獻17分、5籃板，鷹吉（Egidijus Mockevicius）挹注15分、7籃板，2人是將比分拉開的最大功臣，反觀雲豹上半場團隊命中率僅38.1%是落後主因。

儘管第3節雲豹嘗試追分，但命中率無法提升下，始終沒能將差距縮小到15分以內，前3節結束，獵鷹仍帶有87比66的領先進入第4節，雲豹再無追分氣勢。

武科維奇全場繳出22分、10籃板，鷹吉下半場雖僅再進帳1分，但全場合計16分、17籃板；本土球員方面，替補出賽19分鐘的郭少傑，就攻下15分，包括三分球4投3中。

賽後郭少傑接受轉播單位訪問時說道，「這場比賽教練交代我先做好防守，再找機會從防守帶動進攻，全隊的傳導做得不錯，幫助隊友能在空檔下出手。」

郭少傑也提到，目前球隊的本土球員和洋將武科維奇、鷹吉磨合得越來越好，「他們都很願意犧牲幫忙擋人、做一些粗活，全隊融合相信會越來越好。」（編輯：張雅淨）1130317