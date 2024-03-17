兄弟開季先發洋投抉擇 王建民：應該是3選3

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟備戰新球季，開季先發輪值配置為3洋投2本土，投手教練王建民表示，洋投克迪手肘有點發炎，象魔力進度為開始牛棚練投，「目前開季洋投人選應該就是3選3」。

中華職棒中信兄弟今年開季找來5名洋投，分別為德保拉（Jose De Paula）、艾士特（Eric Stout）、猛登（Daniel Joseph Mengden）、克迪（Kirkland McCarty）和象魔力（Shawn Morimando）。

兄弟隊投手教練王建民表示，猛登和艾士特目前調整狀況正常，德保拉先前因為家裡有事返回多明尼加一趟，但是回家期間有投Live BP（實戰投打練習），並傳影片回報，昨天與球隊會合，明天預計也會進牛棚練投。

至於克迪狀況，王建民表示，克迪手有點不舒服，檢查過後為手肘發炎，發炎算是小傷，但可能還是會來不及開季，接下來要看防護員評估。

象魔力去年球季因左手肘肌腱撕裂傷，為根治動手術治療，王建民表示，象魔力目前進度是開始牛棚練投了，但應該趕不及開季。

被問起這樣開季洋投抉擇，王建民笑說：「應該就是3選3了。」3個開季洋投人選為德保拉、艾士特和猛登。（編輯：張雅淨）1130317