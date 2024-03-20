全國青年盃健力賽 玉里高中舉重隊囊括16金11銀

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）國立玉里高中舉重隊參加113年全國青年盃健力錦標賽成績斐然，共奪16金、11銀、1面銅牌，3面第4名、1面第5名佳績。高中男子組與女子組分別獲團體總錦標第3名。

玉里高中舉重隊高三學生田君寶在高男組59公斤級中奪冠，蹲舉212.5公斤金牌、臥舉116.5公斤銀牌、硬舉197.5公斤銀牌、總和526.5公斤金牌，其中臥舉雖是銀牌，但已打破全國高男組紀錄。

高二學生柯冠廷在+120公斤級中稱霸，硬舉240公斤金牌外，蹲舉377.5公斤打破世界青少年世界紀錄，臥舉200公斤、總合817.55公斤，3項金牌皆破全國紀錄。

高一新生余濰銘在83公斤級獲得1金3銀佳績，另外值得一提的是高二林崇舜在93公斤組，練習2個月的時間就有總和第5名的好表現，不但提高自信心，更期許自己有更精彩的表現。

高女組方面，古冬樂在47公斤級，以臥舉80.5公斤、蹲舉120公斤、硬舉130公斤，總和330.5公斤包辦4面金牌，其中臥舉更是打破全國高女紀錄。

52公斤級江靜怡蹲舉122.5公斤金牌、臥舉62.5公斤銀牌、硬舉130公斤金牌、總和315公斤金牌，獲得3金1銀的表現。69公斤級余沛穎2金2銀與63公斤級黃歆頴3銀1銅，表現也很佳。

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玉里高中教務主任陳彥杏告訴中央社記者，感謝三民國中教練詹依燃到學校指導，持續帶領這一群對舉重有興趣的孩子；學校體育班目前有田徑、棒球、射箭項目，舉重是以社團方式來練習，成軍才1年半，能有此好成績，相當不容易。

校長鄭志明表示，推動運動比賽實屬不易，感謝企業和校友的贊助與支持，以及詹依燃教練的指導與鼓勵，才能有如此亮眼成績，學校將持續發掘這領域有長才的學生，為學生創造不同的表現舞台，正是適性揚才最佳的印證。（編輯：謝雅竹）1130320