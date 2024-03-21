春季甲子園罕見飄雪 廣凌強投成功壓制高知

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天進行第4天賽事之際罕見飄雪。儘管天氣寒冷，宇治山田商業高校、廣陵高校、青森山田高校，今天在低溫中順利贏球晉級。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕；若賽事順利進行，冠軍賽預計3月30日登場。

今天首場比賽由福岡的東海大福岡高校（簡稱東海大福岡）對戰三重的宇治山田商業高校（簡稱宇治山田商）。

宇治山田商終場以5比4奪下勝利，16年來首度在春季甲子園贏球。

今天第二場比賽，由廣島的廣陵高校（簡稱廣陵）對戰高知的高知高校（簡稱高知）。兩隊均曾拿過春季甲子園冠軍。

廣陵陣中的強投高尾響在這場比賽中，完投9局只失1分，成功壓制高知打線，協助廣陵終場以3比1擊敗高知，也幫助球隊連續4年贏得春季甲子園首戰勝利。

這場比賽進行到3局上時，甲子園球場開始飄雪，選手吐氣時冒出陣陣白煙，還有觀眾撐傘擋雪。「日刊體育」指出，3月底開幕的春季甲子園，於賽事期間下雪相當罕見。西宮市今天正午時的溫度僅攝氏8度。

在今天賽事中壓軸登場的為青森的青森山田高校（簡稱青森山田），對陣京都的京都國際高校（簡稱京都國際）。

兩隊在8局結束後戰成3比3平手，9局上先攻的京都國際未得分；9局下後攻的青森山田在1人出局、3壘有跑者的情況下，由伊藤英司揮出再見安打，終場4比3氣走京都國際。

這也是青森山田首度在春季甲子園贏球。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130321