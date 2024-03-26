日本春季甲子園 健大高崎連兩場完封勝晉8強

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本健大高崎高校今天以4比0完封對手明豐高校後，已在今年春季甲子園取得連兩場完封勝，順利闖進8強。去年王者山梨學院高校同樣以4比0完封對手晉8強，朝連霸冠軍再邁一步。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕後，今天展開第7天賽事，目前確定晉級8強的球隊，除了昨天贏球的石川縣星稜高校及德島縣阿南光高校外，還有今天勝出的群馬縣健大高崎高校（簡稱健大高崎）及尋求連霸冠軍的山梨縣山梨學院高校（簡稱山梨學院）。

日本高校野球.com報導，健大高崎今天以4比0完封對手大分縣明豐高校（簡稱明豐），本屆賽會已連兩場取得完封勝，時隔7年再闖8強賽事。

健大高崎今天先發投手是就讀高二的佐藤龍月，主投7局僅被敲出兩支安打無失分，接著在8局登板救援的投手石垣元氣，也僅被敲出一安無失分。石垣今天球速甚至飆到149公里，追平本屆賽會至今最快球速。

而在進攻方面，後攻的健大高崎1局下先靠對方野手選擇取得1比0領先，接著再靠5棒打者森山龍之輔的中外野高飛犧牲打拿到第2分。

健大高崎之後在6局下及7局下各添1分，全場7安得4分。反觀明豐打線完全被佐藤及石垣封鎖，全場僅敲零星3安，終場就以0比4敗給健大高崎。

另一場比賽由山梨學院對戰岡山縣創志學園高校（簡稱創志學園），後攻的山梨學院2局下展開攻勢，靠著8棒打者岩城敦仁帶有1分打點的適時安打，助山梨學院取得1比0領先。

山梨學院接著在3局下繼續發動攻擊，5棒打者針尾泰地在兩人出局跑者分占一、二壘的情況下，敲出一支帶有兩分打點的適時二壘安打，助山梨學院以3比0領先創志學園。

山梨學院接著再靠7棒打者二村仁功一支適時安打再添1分，3局下結束時已取得4比0領先。

4局開始雙方均未再得分，創志學園雖然全場敲出6安可惜未能得分，終場被山梨學院以4比0完封。

山梨學院今天先發投手是津島悠翔，主投6.1局僅被敲3安、投出2次三振；救援投手櫻田隆誠投2.2局解決10個打者被敲3安無失分，守住勝果，助山梨學院朝連霸之路再邁一步。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130326