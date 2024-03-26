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陽耀勳、潘俊宇春季聯賽開轟 台壽霸龍賞合庫首敗

2024/3/26 21:11
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）成棒春季聯賽台壽霸龍隊陽耀勳、潘俊宇今天都開轟，率隊以7比4擊敗合作金庫棒球隊，讓合庫吞下首敗，台壽霸龍預賽排名暫居第一。另外，台灣中油擊敗長榮大學奪首勝。

113年全國成棒甲組春季聯賽A組預賽台中台壽霸龍隊今天與合作金庫棒球隊交手，台壽霸龍隊日籍先發投手仲里翔貴投5.2局，被敲出7支安打、包括首局被楊振裕敲出一發陽春砲，總計失掉4分（2分責失分）。

兩隊6局打完合庫4比2領先，7局下台壽霸龍有攻勢，靠著保送、接連安打、陽耀勳敲出超前比數3分砲，8局下潘俊宇補上2分砲，合庫比賽後半段沒有追回分數，吞下本屆春季聯賽首敗，台壽霸龍賽後戰績4勝1敗、暫居第一名。

B組大學隊預賽台灣中油（開南大學）今天與長榮大學交手，台灣中油投打發揮，先發投手邱賢嘉投4局被敲出3支安打，投出5次三振僅失1分、奪下勝投。

台灣中油團隊敲出13支安打，蕭博允比賽後半段接替上場，6局敲出滿貫砲，率隊以17比1搶下首勝。（編輯：張雅淨）1130326

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