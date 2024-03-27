大谷少了水原走出舒適圈 道奇教頭：溝通更順暢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州安那罕26日綜合外電報導）少了貼身翻譯水原一平，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平接下來幾週，甚或幾個月的生活可能會出現重大改變，而這對大谷本人和球隊來說可能反而是件好事。

美聯社報導，雖然水原涉入簽賭與竊盜案遭球隊炒魷魚所帶來的變化，可能會讓大谷不太自在，不過球隊樂觀看待，認為這個巨變對大谷與隊友及球賽之間的連結反而會帶來正面影響。

球隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示：「其實，我會認為這件事對內部關係有幫助。因為這中間不再有緩衝。我想過去這幾天我已經看出來了。我認為大谷更深入與隊友交流，這只會帶來好處。」

大谷過去6年和水原在天使球場（Angel Stadium）相處數以千計個小時，水原擔任大谷與天使隊教練和球員間的溝通橋樑，協助翻譯戰略建議、復健計畫，到電玩垃圾話等生活大小事。

大谷今天返回他在安那罕（Anaheim）的老家，身邊沒了水原。水原上週在承認牽賭問題，並遭控竊取大谷數百萬美元後，遭道奇解僱。

接下來，艾爾頓（Will Ireton）將成為大谷的新任翻譯，但這位多才多藝的道奇員工不會像水原一樣與大谷密不可分。

大谷效力前東家洛杉磯天使隊時，無論是在運動防護室、投手丘會議期間、甚至場上大亂鬥期間，水原都如影隨形跟在大谷身邊，兩人也常在球場外相處。

大谷在休季期間已經做出另一項人生重大變化，與日本前籃球運動員田中真美子結婚，現在他開始在沒有日常貼身翻譯的情況下繼續前進。

大谷的隊友和對手多年來都說，大谷其實理解大量的英語，只是「說英語」對他來說還是不大自在，就像許多學習第二語言的人一樣。道奇總教練羅伯茲說，過去這幾天，他已經看出大谷努力走出他的舒適圈。

羅伯茲說：「我想我們會對他懂多少英語感到驚訝，我認為這是一件好事。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130327