悍將公布薪資 李宗賢簽2年複數約獲加薪11.5萬

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職富邦悍將今天宣布完成議薪作業，李宗賢獲全隊最多的11.5萬加薪肯定，新球季月薪調升至28萬，並與球隊簽下2年複數約；左投陳仕朋連5年穩定貢獻，月薪晉升40萬大關。

悍將今年整體團隊薪資增加約3%，投手部分，陳仕朋加薪新台幣7萬元最多，本季月薪為40萬元；去年在先發、後援都對球隊繳出貢獻的李東洺獲加薪3萬元，新球季月薪13萬元；先發投手江國豪獲加薪1.5萬元，新球季月薪16萬元。

主戰牛棚投手群也分別獲加薪肯定，王尉永月薪30萬元、陳冠勳與岳少華新球季月薪均為11萬元；曾峻岳進入複數年約第2年，獲加薪4萬元，新球季月薪32萬元。另外，歐書誠減薪2萬元，新球季月薪15萬元；賴智垣減薪2.5萬，新球季月薪12萬元。

捕手方面，去年寫下個人新高出賽63場的姚冠瑋，在攻守兩端都繳出不俗的表現，獲得加薪4萬元肯定，新球季月薪11萬元；張進德與進入複數年約第2年的戴培峰，月薪則與去年相同，維持37萬元與20萬元。

野手群以副隊長李宗賢加薪11.5萬元、調幅70%為全隊最多，同時與球隊簽下2年複數年約，李宗賢首年月薪28萬元，次年視是否達成合約條件，月薪調漲至29或32萬元。

去年繳出3成打擊率、13次盜壘成功的葉子霆，獲加薪4.5萬元、新球季月薪13萬元；外野手林哲瑄獲加薪4萬元，新球季月薪重返50萬元；本年度轉戰外野防區的王正棠獲加薪1.5萬元，新球季月薪24.5萬元。

高國麟減薪2萬元，新球季月薪29萬元；辛元旭減薪1萬元，新球季月薪15萬元；陳真減薪3000元，新球季月薪9.2萬元；范國宸、申皓瑋進入複數年約第2年，月薪分別提升至40、30萬元。（編輯：張雅淨）1130331