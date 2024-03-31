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清晨盃羽球賽圓滿落幕 102歲林友茂40連冠

2024/3/31 19:07（3/31 20:26 更新）
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一年一度的清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽31日落幕，高齡102歲的人瑞級選手林友茂（前）拿下85歲父子女組冠軍，締造連續40冠的驚人紀錄。（中華民國全民羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月31日
一年一度的清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽31日落幕，高齡102歲的人瑞級選手林友茂（前）拿下85歲父子女組冠軍，締造連續40冠的驚人紀錄。（中華民國全民羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月31日
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（中央社記者黎建忠台北31日電）第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天落幕，高齡102歲的人瑞級選手林友茂，順利拿下85歲父子女組冠軍，締造連續40冠的驚人紀錄，也為今年賽事劃下完美句點。

今年清晨盃羽球錦標賽共計4753人參賽，再度改寫業餘羽球賽參賽人數的金氏世界紀錄，102歲的「老頑童」林友茂說：「參加清晨盃已經有感情了，清晨盃可以一家人一起來參加，吳文達先生創辦這個賽事，真的非常有意義。」

清晨盃創辦人之一吳蔡秀珍也已經95歲高齡，她透露現在主要的運動習慣是到住家附近的公園健走，偶爾練練氣功，「但每年都一定會在清晨盃拿起球拍參加比賽」，她今年和曾孫陳子亦搭檔參加祖孫組。

剛從西班牙完賽凌晨才回到台灣的陳子亦，隨即到清晨盃參賽，儘管時差與長途飛行讓他昏昏欲睡，但參加一年一度的清晨盃是最重要的行程，今年還跟「阿祖」吳蔡秀珍搭檔，他笑說：「感謝阿祖Carry我。」

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫強調，清晨盃就是希望能推廣羽球，也希望更多人能一起參與羽球運動，一起讓身體更健康。（編輯：張雅淨）1130331

第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽31日落幕，清晨盃創辦人之一吳蔡秀珍（右）已高齡95歲，賽事最後一天仍拿起球拍，和曾孫陳子亦（左）搭檔下場比賽。（中華民國全民羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月31日
第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽31日落幕，清晨盃創辦人之一吳蔡秀珍（右）已高齡95歲，賽事最後一天仍拿起球拍，和曾孫陳子亦（左）搭檔下場比賽。（中華民國全民羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月31日
#林友茂
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