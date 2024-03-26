清晨盃羽球賽參加人數破世界紀錄 102歲人瑞拚連冠

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（中央社記者黎建忠台北26日電）第52屆世界清晨盃羽球錦標賽明天起連5天開打，今年總報名人數達4753人，再度打破業餘羽球賽參賽人數的金氏世界紀錄，其中102歲人瑞林友茂，今年更要挑戰父子組的40連冠。

清晨盃羽球賽從民國61年開辦，首屆賽事僅107人參賽，2016年參賽人數來到4318人，當時還申請金氏世界紀錄的認證，沒想到今年再度突破新高，共計有22個國家4753人參賽。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫在致詞時提到，非常感謝體育署和台北市政府體育局的幫忙，不論在經費或者場地上都給予很多協助，明年雙北也將舉辦世界壯年運動會，正好可以讓外界看到台灣的羽球實力。

今年參賽的球員當中，最搶眼的還是高齡102歲的人瑞級球員林友茂，他從第12屆清晨盃開始參賽，至今40年沒有中斷過。

林友茂在接受中央社訪問時說道，「父子組我已經連續拿了39年的冠軍，今年要挑戰連40年冠軍，至於祖孫組我也已經連續6年參賽。」

林友茂提到，「100歲以前我每天早上都固定打1.5小時羽球，從沒間斷過，100歲以後改成每週2、4、6打球，現在已經變成我的生活一部分。」

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林友茂透露自己從小運動細胞就很好，30歲以前打籃球，30-50歲改練太極拳，還在台中義務教導超過2000名學徒，「只不過太極拳打得再好還是靜悄悄的又沒有掌聲，打羽球有個漂亮的殺球全場都會高聲歡呼，所以我50歲後才改打羽球。」

102歲的林友茂生了2個兒子、4個女兒，現在有10個孫子、12個曾孫，最小的3歲，「我覺得清晨盃是很有家庭意義的賽事，可以增進家人之間的情感，又可以開心的運動，希望能這樣一直辦下去。」（編輯：李亨山）1130326