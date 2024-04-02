張彥澤投捕二刀不累 U18東岸聯盟接替蹲捕穩戰局

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）麥寮高中張彥澤今天U18東岸聯盟比賽後半段接替蹲捕，引導投手穩住陣腳，率隊以7比5搶勝；張彥澤是投捕二刀，投球最快球速可達144公里，總教練吳秉倫不設限讓球員自由發展。

U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中今天下午與台東縣聯隊交手，兩隊6局打完5比5平手，已達比賽約定時間2小時，7局開始採突破僵局制，7局上麥寮攻下2分，7局下換了捕手後投手也穩定下來，穩守不失分、順利搶勝。

吳秉倫解釋，張彥澤的配球和阻殺能力比較好，也習慣捕手位置，關鍵時刻換他上場，場上引導能力佳、投手投起來比較安定。

張彥澤身高185公分、身材突出，投球最快球速可達約144公里。吳秉倫表示，張彥澤投球、蹲捕能力都不錯，頭腦很聰明、也很有責任感，投球方面還有進步的空間，控球能力需要再加強，但目前還是會讓張彥澤投捕都發展、不設限。

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張彥澤的棒球路開始是被同儕「騙」去打棒球，先前沒有看過職棒也不了解棒球，開始打球後才從頭開始慢慢學，從國中開始就是投捕二刀，他表示，不會覺得很累，投球和捕手都喜歡，自評蹲捕阻殺能力和接球是優勢。

張彥澤透露，國中時期球速才130公里，升上高中後沒有特別抽高也沒有做不同的改變，但球速突然往上增加超過10公里，目前除了直球外還有滑球、變速球，自己也有想過，未來往投手方向走可能對棒球生涯會比較有幫助。（編輯：張雅淨）1130402