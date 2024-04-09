台鋼男足聲明 已與前射門王馬可沒有合約

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台南市台灣鋼鐵足球隊今天發布聲明，強調涉入性侵官司的洋將馬可已在去年6月30日與球隊解約，今年並未在球隊開季名單中，也不會在開幕戰中亮相。

英國籍足球員馬可（Marc Fenelus）來台多年，是台灣企業甲級足球聯賽的「射門王」，自2017年起他共4度摘下金靴獎（進球數最多），還在2019年獲選年度最佳球員。

在企甲足球場上大殺四方的馬可，卻爆出性侵外籍女網友的桃色醜聞遭判刑3年2月，目前案件仍在上訴中。台鋼今天透過聲明強調，本季陣中的外籍球員分別是來自日本的成田壯、韓國籍的金成謙、金湘俊、徐讚郁，以及哥倫比亞籍的柯爾特斯，名單中沒有馬可的名字。

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台鋼男足領隊戴遐齡接受中央社採訪時表示，今年賽季將於4月14日開踢，她保證場上絕對看不到馬可的身影。但她也強調：「目前我們仍在等待案子審判結果，除非司法還馬可清白，我們才有可能再把他再找回來。」

台鋼男足聲明中也提到，前鋒馬可去年因個人在外行為，違反協會球員合約內容，台鋼足球於去年6月30日即與他解除合約關係。目前有關案件仍在審理中，但自解約後，馬可已不再代表台南台鋼足球隊出賽，今年球隊也未與馬可續約。（編輯：管中維）1130409