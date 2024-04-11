江國謙珍惜站在投手丘機會 為減重戒炸、甜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職富邦悍將今天拉投手江國謙上一軍，也是他轉戰悍將首度上一軍，他表示，由於經歷過2次轉隊，現在更珍惜站在投手丘的機會，進悍將後為了減重，也已戒掉炸物、甜食。

江國謙在2021年底遭到樂天桃猿隊釋出，之後轉戰統一獅隊，去年底沒被獅隊放在60人名單內，本季轉戰富邦悍將、延續職棒生涯。悍將今天將投手陳冠勳下放二軍，並首度讓江國謙上一軍，他說：「平常心，球隊有需要就準備好自己。」

經過2次被戰力外，江國謙透露，會一次比一次更珍惜站在投手丘上的時間，「經歷了2次，覺得可能下次就沒有這麼幸運，所以只要有機會可以投球，都要很珍惜。」

至於在一軍的定位，江國謙指出，就是補足先發投手沒有吃完的局數，也看球隊的需要，「不限定自己只投1局。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江國謙春訓時被教練團要求減重，目標是從「3位數」減到「2位數」，他今天表示，已經有達到教練的目標，體重變輕後延伸有比較好。談到減重方法，他則指出，已經戒掉有糖飲料、甜食及炸物，「進球隊之後到現在都沒有吃這些，要去克制。」

此外，悍將野手部分也有異動，內野手蔣智賢被降下二軍，拉上捕手豊暐。總教練陳金鋒表示，主要是考量到位置問題，「如果捕手有受傷只剩1個會比較麻煩，所以跟捕手教練討論之後，覺得可以多拉一個捕手。」（編輯：龍柏安）1130411