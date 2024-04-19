桃猿隊內流感肆虐 黃偉晟歸隊一軍先做自我防護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職樂天桃猿近期多人掛病號，球隊投手人力短缺，而去年底開刀清除骨刺的黃偉晟今天回歸一軍，為了預防「中招」，賽前他緊戴口罩徹底做好自我防護，避免還沒登版就先折損。

桃猿隊近來包括野手、投手都有多人掛病號，野手發燒完大多休息幾天就可出賽，不過教頭古久保健二表示：「投手如果發燒3天沒練球，也不可能退燒了隔天就馬上上場，野手相比會比較快一點，時間會比較短。」

桃猿投手包括賴胤豪、陳鴻文都下二軍，拉黃偉晟、張梓軒上一軍，並多註冊了楊彬，古久保健二指出，先登錄楊彬以防萬一隨時可以叫上來，至於終結者賴胤豪的空缺，古久保健二表示，預計會由陳柏豪、黃偉晟、王志煊分擔。

去年季後開刀清除手肘骨刺的黃偉晟，本季在二軍4場出賽，17日被球隊登錄，並於昨天升上一軍。

黃偉晟今天表示，其實骨刺一直都在，是長期累積的問題，只是去年季中不太舒服，球季結束後就想說要把骨刺處理掉。

雖然恢復進度都有照預期，不過黃偉晟表示，開季就歸隊的話有點趕，加上本來就是預計投3場復健賽，「阿公（古久保健二）就說先讓手正常之後，照著防護員的進度去走，手是健康的話可以立即去做修正或調整，中間沒有太大問題。」

黃偉晟今天在賽前練習時也是戴著口罩，不過他笑說是為了預防被傳染，現在球隊投手人力短缺，他說：「盡力就好，在場上狀況怎麼樣沒辦法去預測，會做最大努力。」（編輯：龍柏安）1130419