王貞治盃青棒5/1開打 新北力拚連霸爭小馬資格

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）113年王貞治盃全國青棒錦標賽5月1日開打，共16支縣市球隊拚小馬青棒代表權，新北市由火球男張峻瑋帶頭、力拚2連霸，上屆亞軍桃園市陣中許庭輪、徐紹予都是去年U18世界盃國手。

王貞治盃青棒賽為2024年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽國內資格賽，王貞治盃冠軍隊伍將以縣市名稱代表參加亞太區賽事，力拚代表亞太區參賽世界賽資格。

王貞治盃此次總計16支球隊參賽，上屆冠軍戰新北市隊（穀保家商）以13比11擊敗桃園市隊（平鎮高中），取得亞太區參賽資格，也在亞太區比賽奪冠、前進世界賽。

新北市隊今年由總教練楊孝承領軍，陣中有近年國際賽資歷豐富的火球男張峻瑋，張峻瑋最快球速可達約156公里，被看好有畢業即有望挑戰旅外的潛力，此外包括野手何品室融、宋柏翰、許子謙都表態畢業將挑戰選秀，也要透過畢業前最後大賽、要拚出身價。

上屆亞軍桃園市由總教練吳柏宏領軍，陣中包括許庭綸、徐紹予也都是去年U18世界盃棒球賽班底，力拚率領球隊奪冠。

王貞治盃將於5月1日在南英商工棒球場、嘉南藥理大學棒球場開打，預賽分2組進行，採雙敗淘汰賽制，冠軍預計5月9日出爐。（編輯：李亨山）1130422