瑞德獲選NBA年度最佳第6人 灰狼隊史第1人

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼中鋒瑞德（Naz Reid）擊敗沙加緬度國王的蒙克（Malik Monk），獲選年度最佳第6人，是灰狼隊史首位贏得這項殊榮的球員。

瑞德是繼1996-97賽季的史塔克斯（John Starks）和1998-99賽季的阿姆斯壯（Darrell Armstrong）之後，史上第3位獲頒這項榮譽的選秀落榜球員。

瑞德在他NBA第5個球季的場均得分和籃板都寫下個人新高，投進的三分球達169顆，比前兩季加起來的共132 顆還多，三分線外投籃命中率也達41.4%生涯新高。瑞德場上的表現，是灰狼在例行賽拿下隊史次佳56勝26敗戰績的一大功臣。

灰狼總教練范奇（Chris Finch）發布聲明說：「瑞德獲頒年度最佳第6人殊榮，讓我們再驕傲不過。」他說，瑞德「本季為球隊做出的貢獻，是這支球隊成功的關鍵因素」。

范奇說，瑞德「這個賽季的成長，以及休賽期細心改進自己出賽水準，是他成為NBA首屈一指替補球員的主要因素。我們代表整個組織祝賀他獲頒這項殊榮」。

NBA官網顯示，瑞德在票選中拿到45張第1名選票，最後總分是352分；蒙克獲得43張第1名選票，一共拿下342分，在票選中位居第2；密爾瓦基公鹿前鋒波蒂斯（Bobby Portis）得到5張第1名選票，獲得81分，在票選中位居第3。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130425