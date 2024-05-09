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T1林秉聖飆24分擊退特攻 戰神季後賽聽牌

2024/5/9 21:59（5/9 22:27 更新）
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台灣職籃T1聯盟台北戰神9日決勝節上演逆轉秀，靠著林秉聖單場攻下24分，終場以80比72擊敗新北中信特攻，在5戰3勝制季後賽首輪以2比1搶先聽牌。（台北戰神提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年5月9日
台灣職籃T1聯盟台北戰神9日決勝節上演逆轉秀，靠著林秉聖單場攻下24分，終場以80比72擊敗新北中信特攻，在5戰3勝制季後賽首輪以2比1搶先聽牌。（台北戰神提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年5月9日
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃T1聯盟台北戰神今天克服最多落後19分劣勢，決勝節上演逆轉秀，靠林秉聖單場攻下24分，率隊以80比72擊敗新北中信特攻，在5戰3勝制季後賽首輪以2比1領先、搶先聽牌。

台北戰神成軍第1年就打進季後賽，首輪與衛冕軍特攻碰頭，首戰以1分差氣走特攻，但也傷了洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson），第2戰由特攻拿下勝利，第3戰移師至戰神主場台大體育館進行。

特攻主力阿巴西首戰延長賽扭傷腳踝，缺席第2戰後，今天關鍵戰役歸隊，首節才剛替補上場不到4分鐘就飆進2顆三分球、攻下8分，也是特攻首節能以20比18領先的關鍵。

阿巴西次節與洋將艾德（Edgaras Zelionis）聯手拉出11比2攻勢，半場打完特攻將分數拉開至43比28。

戰神次節命中率低迷，單節20投僅2中，陷入雙位數落後，第3節由禁區悍將恩多（Youssoupha Ndoye）帶領球隊重新打出氣勢，加上隊友林秉聖、強森（Jaylen Johnson）輪流挺身而出，追成54比55。

士氣大振的戰神，決勝節靠著林秉聖連得5分、逆轉超前，兩隊隨後陷入拉鋸戰，而林秉聖單節獨攬11分表現，為球隊拿下重要一勝，他在倒數40秒站上罰球線時，球迷更是興奮地高喊MVP。

第4戰將於11日繼續在戰神主場進行，戰神距離首闖總冠軍賽只差一勝。

戰神今天共有3名球員得分20分以上，林秉聖24分、7籃板成為球隊贏球重要功臣，恩多、強森各得22分、20分。中信特攻阿巴西拿下全隊23分，但其中15分集中在上半場，而主控林韋翰帶傷上陣、7投0中，僅靠著罰球拿到2分。（編輯：陳政偉）1130509

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