台師大辦模擬賽 唐嘉鴻喊比國際賽緊張

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台師大今天為「亞洲貓王」唐嘉鴻舉辦模擬賽，為追求臨場感，牆上還投影奧運體操競賽畫面，唐嘉鴻搬出奧運單槓決賽套路，過程中出現小失誤，他坦言，比國際賽還緊張，但會是很棒經驗。

唐嘉鴻去年2月左腳阿基里斯腱斷裂後，從最初的絕望、不甘心，到逐漸恢復正常訓練，短短7個月內就在國際賽復出，他今年在4站巴黎奧運資格賽暨世界盃系列賽中，就包辦3金，成功取得奧運門票。

唐嘉鴻近期也返回母校台灣師範大學訓練，今天參加校方所舉辦模擬賽，現場不僅牆上投影奧運體操競賽畫面外，場邊也播放團隊指定歌曲，司儀更是以英文唱名，提前模擬奧運賽場上氛圍。

模擬賽吸引約30名媒體到場，陣仗比唐嘉鴻原先預期還要大，他接受媒體聯訪時坦言，由於想要呈現最好一面給校方和媒體看，覺得比國際賽還緊張，雖然過程中出現掉槓失誤，但他認為，這樣的情境有助於調整心理狀態，會是很棒經驗。

翁士航表示，唐嘉鴻今天模擬賽是拿出奧運男子單槓決賽起評分16.5分的套路，希望之後在保加利亞、斯洛維尼亞合計3場賽事，能獲得歐洲評審認可，且扣分控制在1.2分以內。

翁士航指出，唐嘉鴻目前平均分數在15分以上，晉級奧運決賽沒問題，但想要摘金，可能需要拿到15.350分。

翁士航點出想要奪金關鍵，而唐嘉鴻心裡對這個數字早已有底；唐嘉鴻表示，相信自己身體能力，雖然模擬賽因為氣氛緊張而失誤，但在第2次已有完整呈現動作，接下來將透過國際賽以賽代訓，設法讓自己在更緊張的情況下執行整套動作，學習如何在有壓力情況下調整呼吸節奏。

距離巴黎奧運僅剩2個多月，唐嘉鴻透露，後續除了歐洲系列賽外，還將赴瑞士、巴黎移地訓練，在各項比賽、國外移訓之間，還將穿插3週時間在台訓練、調整身體機能，預計7月12、13日赴巴黎移訓後將直接留在當地備戰，希望能為團隊爭取奧運獎牌。（編輯：陳政偉）1130510

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）近期回到母校台灣師範大學，專心為2024巴黎奧運進行訓練，10日記者會中，他向媒體展示備戰奧運的成套動作。中央社記者張新偉攝 113年5月10日

「亞洲貓王」唐嘉鴻（右3）10日在母校台師大舉辦記者會，向媒體分享傷癒復出心路歷程，並和黃金計畫運科團隊體能訓練師陳宜翔（左2）、運動傷害防護員范絜婷（左）、教練翁士航（左3）、黃金計畫主持人陳美燕（右）與負責行政工作的麥劉湘涵（右2）合影。中央社記者張新偉攝 113年5月10日