挑戰沒人做過貓跳900度 唐嘉鴻盼嘗試極限

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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻勇奪巴黎奧運單槓銅牌後，下一步將挑戰還沒有人做過的貓跳900度自創動作，他也期待新週期變化，嘗試自己極限。

歷經左腳阿基里斯腱傷勢，唐嘉鴻奇蹟般地迅速復出，並順利取得巴黎奧運門票，雖然在單槓決賽發生掉槓的失誤，不過個性不服輸的他，很快再上槓完成套路，最後靠著天助自助，成功站上五環殿堂的頒獎台。

唐嘉鴻今天出席返國餐會時接受媒體聯訪表示，當初發生重大傷勢，對巴黎奧運的想法變得更大一段距離，不過在教練翁士航的身體調配下，從全能轉為單項，用單槓爭取奧運資格，加上後續以賽代訓，「我覺得整個過程非常辛苦，這段回憶也會永遠留在我的心中。」

感動團隊沒有放棄自己，甚至跌倒時也陪伴在身邊，唐嘉鴻有感而發表示，感謝教練翁士航及整個團隊，才有辦法拿下這面銅牌，「最近就是慢慢調整，老師（翁士航）也是讓我能休息盡量休息，期待再次回到場上，挑戰自己的極限。」

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收到很多粉絲的鼓勵訊息，唐嘉鴻透露有一一回覆，感謝他們的支持，「雖然奧運4年1次，但台灣所有選手每天都很努力訓練，我覺得更多人關注體育，甚至是國內的比賽，對體育運動是很棒支持。」

未來預計將挑戰還沒有人做過的貓跳900度自創動作，唐嘉鴻指出，其實上次東京奧運前已經在討論下一個週期的狀況，因此這次也有談到下一個階段方向，即便難度非常高，但他仍選擇積極挑戰，「對於技術呈現、訓練是怎麼狀態，會再跟老師討論。」（編輯：陳政偉）1130816