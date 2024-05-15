李智凱帶腳傷拚亞錦賽全能 搶奧運門票最後機會

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（中央社記者黎建忠台北15日電）「鞍馬王子」李智凱明天將在烏茲別克舉行的體操亞錦賽個人全能登場，力拚巴黎奧運門票最後機會。李智凱透露，雖然腳傷造成不小困擾，但既然選擇參賽，就會全力拚搶奧運資格。

李智凱在上屆東京奧運，靠著男子鞍馬鍍銀，替台灣搶下史上首面體操獎牌；只可惜今年經過4場的世界盃暨奧運資格賽、積分僅排第3，無緣搶下奧運體操的單項門票。

依照規定，在這場亞洲體操錦標賽拿下個人全能金牌的選手，就可以前進巴黎奧運。李智凱在結束4場世界盃賽事返國後就投入全能的訓練。

李智凱在接受中央社記者訪問時說，恢復時間真的太短，所以腳的狀況不是太好，「要在這麼短時間內休息、恢復、訓練，真的有點辛苦，所以我腳的狀況一直都不是很好。」

李智凱表示，痛是一定還很痛，「但是只要還有一點希望，我也不想放棄，既然都決定參賽了，說什麼都要拚盡全力，試試看自己還能做到什麼地步。」

李智凱透露，腳傷影響最大的部分就是地板項目，「因為很多大的角度做不出來，而且跳躍完之後落地時心裡也會很擔心。」

根據大會賽程安排，台灣體操代表隊預計明晚最後一組登場，也就是說，在李智凱上場時，就知道需要多少分數才能拿下奧運資格。

李智凱笑說：「雖然壓力很大，但我覺得這樣也不錯，比完有沒有（奧運資格）就馬上知道結果，不用一直在場邊等待感覺也很煎熬。」（編輯：龍柏安）1130515