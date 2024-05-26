李灝宇本季第5轟出爐 林振瑋飆162.5公里火球台灣最速

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北26日電）美職老虎隊2A李灝宇今天敲出本季第5發全壘打，同場海盜隊2A的鄭宗哲跑回致勝分；紅雀隊1A的林振瑋雖然先發3.1局失7分，不過飆出162.5公里球速，成為目前台灣最速火球男。

老虎隊2A對上海盜隊2A的賽事，李灝宇先發打第3棒、擔任二壘手，在6局下第3打席時，轟出陽春全壘打幫助球隊追分，不過最終老虎隊2A仍以3比4落敗。總計李灝宇5打數敲出1支安打，本季第5轟出爐，本季目前出賽40場，打擊率2成39。

同場海盜隊2A的台灣選手鄭宗哲也有出賽，在10局下替補上場守游擊，雖然沒有打擊機會，不過11局上突破僵局制先站在二壘，之後靠著隊友安打跑回超前致勝分。

紅雀隊1A的林振瑋先發出賽，1局下就遇到亂流，投出2次保送、被敲3支安打失掉3分；2局下回穩演出3上3下，3局下2出局後被敲2支一壘安打，不過沒有掉分；4局下1出局後投出保送，再被敲3支安打掉2分，之後又投出保送被換下場。

接替的投手沒能止住失分，總計林振瑋先發投3.1局，被敲出8支安打，投4次保送、1次三振，失掉7分含6分責失，目前防禦率2.79。

雖然林振瑋此戰失分偏多，不過全場火球狂飆，最快飆到101英里（約162.5公里），超越曹錦輝、羅嘉仁、潘文輝等人的紀錄，成為台灣目前最速火球男。（編輯：管中維）1130526