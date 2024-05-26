感謝南投用心辦全障運 鄭世忠：讓每個人享受運動

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）教育部在南投縣辦理全國身心障礙國民運動會，教育部體育署長鄭世忠今天到各縣市團本部慰勞；鄭世忠說，辦全障運就是要讓每個人享受運動、推廣運動平權，感謝縣府辛苦籌辦。

教育部主辦、南投縣政府承辦全國身心障礙國民運動會25日至28日在南投縣登場，鄭世忠今天到各縣市團本部慰勞，南投縣副縣長王瑞德陪同並致贈具在地特色的綜合水果禮盒，各縣市也宣傳將辦的全國賽事，如下屆全障運2026年在新北市、2026年全民運動會在桃園市、2025年全國原住民族運動會在高雄市、2025年全國運動會在雲林縣、2025年全國中等學校運動會在台南市。

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鄭世忠表示，舉辦全障運目的就是要讓每個人享受運動，積極推廣身心障礙運動平權觀念，特別感謝南投縣長許淑華與辛苦的南投縣政府團隊籌辦讓賽事順利進行，也肯定縣府團隊用心，提供舒適環境與風味餐等美食饗宴，讓選手順利在競技舞台展現自我。

王瑞德表示，南投縣集合眾人力量與資源籌辦，拿出南投人熱忱用心準備，除舒適安全場地與接待，也以盛大米食饗宴隆重款待開幕來賓，各縣市團本部午餐安排也非常用心，結合各級農會、農友，每天午餐設計不同主題，有梅餐、竹筍餐、茶餐、原住民風味餐，以佳餚招待各縣市職隊員，讓大家開心迎接每天賽事，也對南投留下深刻印象。（編輯：陳仁華）1130526