NBA唐西奇厄文各拿36分獵殺灰狼 獨行俠睽違13年再闖總冠軍賽[影]

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（中央社明尼阿波利斯30日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在唐西奇與厄文各拿36分的聯手帶領下一路領先，最終124比103大勝明尼蘇達灰狼，並以西區冠軍賽4勝1敗戰績搶下總冠軍賽門票。

獨行俠上一場比賽意外在家輸球，沒辦法橫掃灰狼前進總冠軍賽，但今天賽前仍在7戰4勝制的西區冠軍賽以3比1領先。

此役客場作戰的獨行俠，比賽開打後靠唐西奇（Luka Doncic）獨得12分帶領，一度領先8分，但灰狼在戈貝爾（Rudy Gobert）一次3分打後扳平。雙方一陣拉鋸後，獨行俠拉出13比0猛攻，轉眼以31比18領先達兩位數，並在唐西奇單節砍進20分，比灰狼全隊還高的情況下，首節以35比19領先。

次節獨行俠打出11比4開局，以46比23將領先擴大到23分。就在灰狼開始追分之際，獨行俠拉出一波15比2的凌厲攻勢，以67比38將分差再度拉開。灰狼上半場投籃命中率僅3成49，三分球命中率更低到只有1成67，讓獨行俠在半場打完後，靠唐西奇與厄文（Kyrie Irving）合拿44分的聯手帶領，以69比40大幅領先。

下半場開打，獨行俠再以13比6開局，以82比46將領先拉開到超過30分。灰狼雖靠湯斯（Karl-Anthony Towns）一波連拿6分的攻勢將分差稍微拉近，但獨行俠3節打完後，仍以97比73保持領先。

末節開打不久，獨行俠在葛佛（Daniel Gafford）進球後，得分已經破百，最終輕鬆獲勝。

唐西奇今天有36分、10籃板的成績；厄文也攻下36分；華盛頓（P.J. Washington）、葛佛分獲12分、11分。

灰狼的湯斯此役拿下28分、12籃板；愛德華茲（Anthony Edwards）有28分、9籃板、6助攻的成績。

獨行俠今天獲勝拿下西區冠軍，繼2010-11球季奪冠後，再度闖進總冠軍賽。接下來，獨行俠將於美國時間6月6日（台灣時間6月7日）前往客場與波士頓塞爾蒂克爭奪本季的總冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130531