黃仁勳登大巨蛋開球 身著93號球衣「葉總」陪練投
2024/6/1 17:03（6/1 18:42 更新）
（中央社記者江明晏台北1日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北大巨蛋為中職味全龍開球，他穿上象徵輝達創辦年分的93號球衣現身球場，賽前味全龍派出總教練葉君璋和福林國小少棒隊，進行約20分鐘的試投練習。
中職味全龍5月31日起在台北大巨蛋舉辦「龍星大樂」主題日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身開球，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，除了味全龍總教練葉君璋協助練習，台北市長蔣萬安、頂新和德文教基金會創辦人魏應充也陪同。
龍隊球團已事先為黃仁勳準備好味全龍球衣，保密到家的背號今天正式揭曉，黃仁勳脫下黑皮衣，穿上印有黃仁勳字樣及象徵輝達創辦年分的93號球衣進入球場。（編輯：林興盟）1130601
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